سائرون : الزرفي ليست لديه نية بالانسحاب أو الاعتذار وسيواصل عملية تشكيل الحكومة

2020/04/01 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استبعد النائب عن تحالف سائرون غايب العميري، تمرير حكومة رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي داخل مجلس النواب.

وعزا العميري في تصريح، عدم مرور حكومة الزرفي إلى اعتراض تحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وهذه القوى مؤثرة داخل مجلس النواب، لافتا في الوقت نفسه الى أن الزرفي ليست لديه نية بالانسحاب أو الاعتذار وسيواصل عملية تشكيل الحكومة.

وأضاف أن الأسماء المتداولة كبديل عن الزرفي لم تحصل على إجماع سياسي أو موافقة اللجنة السباعية.

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