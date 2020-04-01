وزارة الصحة السعودية تعلن تسجيل 157 إصابة جديدة بكورونا إضافة إلى 6 وفيات

2020/04/01 | 17:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل مئة وسع وخمسين حالة إصابة جديدة وست وفيات بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، إن الإصابات الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المملكة إلى ألف وسبعمئة وعشرين حالة..



مؤكدا وصول إجمالي عدد الوفيات إلى ست عشرة حالة.

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