صحة الانبار لـ” العهد نيوز” نشر مفارز طبية لفحص الوافدين من المناطق الغربية والمحافظات الجنوبية

2020/04/01 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار اعلن مدير اعلام قطاع الفارس العربي في قضاء عامرية الصمود بمحافظة الانبار ناظم الحديدي، اليوم الاربعاء، عن نشر مفارز طبية لفحص الوافدين من المناطق الغربية والمحافظات الجنوبية لتأكد من سلامتهم من مرض كورونا .وقال الحديدي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان ” دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نشرت مفارز […]

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