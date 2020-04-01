الخارجية تعلن تسيير رحلة لـ 186 عراقياً عالقين في تركيا

2020/04/01 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، تسيير رحلة لـ 186 عراقياً عالقا في تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في انقرة، والقنصلية العامة في اسطنبول وبحضور الكادر الدبلوماسي، تسيّر الرحلة الاستثنائية الأولى للخطوط الجوية العراقية من مطار اسطنبول إلى بغداد لإعادة المواطنين العراقيين العالقين في تركيا".

واشار الى أن على متن الطائرة "نحو (186) مواطنا، وجنازتين لعراقيين كانا قد سافرا لغرض العلاج".

يتبع...

بغداد اليوم _ متابعة

أفاد المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاربعاء، بوصول سحب رعدية ممطرة إلى محافظات البصرة وذي قار وميسان، بعد ساعتين من الآن، فيما توقع استمرار فرص هطول الامطار حتى يوم غد الخميس.

وقال صادق عطية

بغداد اليوم _ ديالى

قال عضو خلية الازمة في ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم الاربعاء، إن أربع جهات ساهمت حتى الآن بعدم تفشي فيروس كورونا، في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، من بينها العتبة العباسية.

وقال عبدالله الحيالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت العدد التراكمي للاصابات والوفيات.

وقالت الدائرة في بيان إن "الموقف اليومي للحالات التراكمية والحالات الموجبة الجديدة والشفاء وال

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