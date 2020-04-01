بعد ساعات.. سحب رعدية ممطرة تصل 8 محافظات والغزارة في اثنين منها

2020/04/01 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ متابعة

أفاد المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاربعاء، بوصول سحب رعدية ممطرة إلى محافظات البصرة وذي قار وميسان، بعد ساعتين من الآن، فيما توقع استمرار فرص هطول الامطار حتى يوم غد الخميس.

وقال صادق عطية، في منشور على صفحته بموقع "فيسبوك"، إن "سحبا رعدية ممطرة تتقدم نحو مدينة البصرة وذي قار وميسان خلال ساعة إلى ساعتين كما ترصدها صورة القمر الصناعي"، مشيراً إلى أن "سحبا رعدية تتواجد في بعض مناطق شمال البلاد (دهوك وشمال نينوى واربيل والسليمانية) إضافه لديالى وواسط".

وأضاف عطية، أن تلك السحب "ستسبب بهطول معتدل لزخات المطر، وربما تكون مصحوبة ببعض الغزارة في السليمانية وشمال اربيل هذه الليلة، إضافة إلى سحب متفرقة تتواجد في اماكن اخرى من مدن البلاد تهطل منها رش خفيف".

وتابع، أن "فرص الامطار تنتهي يوم الخميس في كافة المدن، عدا استمرارها في (دهوك وشمال اربيل والسليمانية) مصحوبة ببعض الغزارة على فترات"، مشيراً إلى "استمرار نشاط الرياح الجنوبية الشرقية الليلة في مدن البصرة وذي قار وميسان وواسط".

وحذر المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة من "النزول للبحر بسبب نشاط الامواج"، مبيناً أن "النشاط ينتهي تقريبا منتصف الليل، وكذلك سيكون هنالك نشاط للرياح الشمالية الغربية في الانبار يسبب تصاعدا للغبار وجنوب غرب البلاد كذلك، وينتهي منتصف الليل".

وتوقع عطية "مزيد من الارتفاع بدرجات الحرارة في مدن الجنوب خلال الايام القادمة، اما مدن الشمال والوسط والغربية فمن المتوقع ان تنخفض يوم الخميس ثم تعاود ارتفاعها مجددا اعتبارا من يوم الجمعة".

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