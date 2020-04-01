ديالى.. عضو بخلية الأزمة يتحدث عن جهات بينها العتبة العباسية منعت تفشي كورونا

2020/04/01 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ديالى

قال عضو خلية الازمة في ديالى، عبدالله الحيالي، اليوم الاربعاء، إن أربع جهات ساهمت حتى الآن بعدم تفشي فيروس كورونا، في مدينة بعقوبة، مركز المحافظة، من بينها العتبة العباسية.

وقال عبدالله الحيالي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عمليات تطهير الازقة والدوائر والاسواق الجارية في بعقوبة وضواحيها خطوة مهمة لمنع تفشي فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 9 اصابات مؤكدة بينها حالات في مدينة بعقوبة".

وأضاف الحيالي، أن "العتبة العباسية دعمت بعقوبة بـ14 الف لتر من المواد المعمقة، فيما قدمت شركة ديالى للصناعات الكهربائية (شركة حكومية) طنا من المواد المعمقة"، مشيراً إلى أن "روابط شبابية ومتبرعين من مختلف الشرائح اسهموا في دعم حملات التطهير التي قامت بها فرق الدفاع المدني وانقذت الموقف في بعقوبة، ومنعت تفشي فيروس كورونا".

وتابع، أن "الحكومة المركزية لم تقدم أي شي لدعم بعوقبة حتى الان، رغم مرور اكثر من شهر على ازمة فيروس كورونا"، مطالباً الحكومة بـ"تأمين جزء من احتياجات تعفير وتطهير المدن كونها خطوة ضرورية لمنع تفشي الفيروس".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 65 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليوم أمس الثلاثاء، فيما كشفت عن العدد الكلي للاصابات والوفيات في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، أن "مختبرات الوزارة سجلت 65 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن الصحة سجلت 3 اصابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وإصابة واحدة في مدينة الطب، فيما سجل جانب الكرخ 8 اصابات، مشيراً إلى أن تسجيل 4 اصابات في محافظة البصرة، وفي النجف 22، فيمل سجلت السليمانية وكربلاء 11 لكل منهما، وسجلت ديالى اصابتين وكركوك وذي قار إصابة واحدة لكل منها.

وعن حالات الشفاء من فيروس كورونا، أكد بيان الصحة شفاء "18 حالة، وزعت على مناطق بغداد الرصافة 3 حالات، ومحافظة البصرة 4، والنجف 6، واربيل 5 حالات شفاء من الفيروس".

واشار الموقف الوبائي للصحة، إلى أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 694، ومجموع الوفيات 50، وحالات الشفاء 170".

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الخارجية، الأربعاء، تسيير رحلة لـ 186 عراقياً عالقا في تركيا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان، إن "وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية الع

بغداد اليوم _ متابعة

أفاد المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاربعاء، بوصول سحب رعدية ممطرة إلى محافظات البصرة وذي قار وميسان، بعد ساعتين من الآن، فيما توقع استمرار فرص هطول الامطار حتى يوم غد الخميس.

وقال صادق عطية

بغداد اليوم - البصرة

أعلنت دائرة صحة البصرة، الاربعاء، تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا، فيما كشفت العدد التراكمي للاصابات والوفيات.

وقالت الدائرة في بيان إن "الموقف اليومي للحالات التراكمية والحالات الموجبة الجديدة والشفاء وال

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