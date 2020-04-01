تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا في البصرة والعدد يصل لـ104 حالات

2020/04/01 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت دائرة الصحة في محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق يوم الاربعاء عن تسجيل تسع حالات اصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة البصرة الدكتور خلف عباس التميمي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، انه تم تسجيل 9 حالات اصابة جديدة بالفيروس في المحافظة.

واضاف ان المجموع الكلي التراكمي لحالات الاصابة منذ تفشي الفيروس والى الان وصل الى 104 حالة.

وتابع الدكتور التميمي ان اربع حالات تماثلت للشفاء ليصبح عدد المتعافين 11، مشيرا الى انه لم يطرأ اي تغيير على عدد الوفيات وهي 9.

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