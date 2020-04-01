حجر منطقة جديدة بالعراق ومحافظة تدرس رفعا جزئيا للحظر

2020/04/01 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجهت خلية الازمة في محافظ الديوانية ،يوم الاربعاء، بحجر حي في قضاء عفك بعد وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا، فيما أعلنت محافظة نينوى أنها تعتزم رفع حظر التجوال بشكل جزئي.

وأمر محافظ الديوانية رئيس خلية الازمة زهير علي الشعلان بفتح تحقيق عاجل وفوري في حادثة وفاة المصاب بفايروس كورونا من اهالي عفك وعرض النتائج على اللجنة المركزية بعد ان خول رؤساء الوحدات الادارية بادارة خلية الازمات لمناطقهم

ووجه الشعلان بـ"تشديد الحظر في قضاء عفك وبشكل عاجل وفوري والبدء بتعفير المنطقة التي ظهرت منها الاصابة"، كما أوعز بـ"حجر حي الجوادين والملامسيين للشخص المصاب لمعرفة الفحوصات، والعمل على غلق الطرق الرئيسية والنيسمية لقضاء عفك حتى يتم تعفيرها بالكامل".

من جانبها قررت خلية الأزمة في نينوى استمرار إغلاق المنافذ وتبحث إمكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي.

وذكر بيان لمحافظة نينوى، أن "خلية الازمة الصحية في نينوى عقدت اجتماعاً برئاسة محافظ نينوى نجم الجبوري واتفقت على إبقاء غلق منافذ المحافظة لحين توفر أجهزة فحص سريعة النتائج".

ولفت البيان إلى أن "الاجتماع بحث إمكانية رفع حظر التجوال بشكل جزئي مع السماح لشرائح معنية من ذوي الدخل المحدود بمزاولة أعمالهم للتخفيف عن كاهلهم الأعباء الاقتصادية الناتجة من حظر التجوال والإجراءات الوقائية".

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