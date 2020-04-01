بعد ساعات.. سحب رعدية ممطرة تصل 8 محافظات والغزارة في اثنين منها

2020/04/01 | 17:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أفاد المتنبئ الجوي الاقدم بمطار البصرة، صادق عطية، اليوم الاربعاء، بوصول سحب رعدية ممطرة إلى محافظات البصرة وذي قار وميسان، بعد ساعتين من الآن، فيما توقع استمرار فرص هطول الامطار حتى يوم غد الخميس.وقال صادق عطية، في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”، إن “سحبا رعدية ممطرة تتقدم نحو مدينة البصرة وذي […]

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