بالفيديو..هكذا يقضي الانكليز الحجر الصحي على اعتاب منازلهم

2020/04/01 | 17:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاربعاء، مقطعاً عن قضاء سكان احدى الضواجي فترة الحجر المنزلي شمال انكلترا.ودخلت بريطانيا عموماً حالة الاغلاق التام منذ نحو اسبوعين.

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