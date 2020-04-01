2020/04/01 | 17:21 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الازمة النيابية تعلن الاتفاق على اطلاق رواتب 67 الف عائلة متعففة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الازمة النيابية تعلن الاتفاق على اطلاق رواتب 67 الف عائلة متعففة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).