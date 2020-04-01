عالية نصيف تطالب بإعلان نتائج التحقيق مع مدير عام نفط الجنوب

2020/04/01 | 17:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف القضاء والادعاء العام بإعلان نتائج التحقيق في القضايا المتعلقة بالمخالفات المرتكبة من قبل مدير عام شركة نفط الجنوب والموجودة لدى هيئة النزاهة كونها قامت بالاستجابة لطلب نقل القضايا الى بغداد، مؤكدة أهمية سحب يد المدير العام الى حين حسم هذه القضايا .وقالت نصيف في بيان اليوم :” لانستغرب من قيام […]

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