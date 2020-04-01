310 آلاف برميل نفط واردات الأردن من العراق الشهر الماضي

2020/04/01 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزيرة الطاقة الأردنية هالة زواتي، الأربعاء، أن الكميات المستوردة من نفط العراق بلغت خلال شهر آذار/مارس الماضي نحو 310 آلاف برميل، بمعدل 10 آلاف...

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