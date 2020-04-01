تسيير رحلتين لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند

2020/04/01 | 17:24 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأربعاء، تسيير رحلتين للخطوط الجوية العراقية لإعادة 400 عراقي عالقين في الهند....

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