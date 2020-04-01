اعتبارا من الجمعة.. ذي قار تقرر إغلاق العيادات الطبية الخاصة لمدة أسبوع

2020/04/01 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ذي قار قرر محافظ ذي قار وكالة ورئيس خلية الازمة بالمحافظة، اباذر عمرالعمر، اليوم الأربعاء، إغلاق العيادات الطبية الخاصة لمدة أسبوع إعتبارا من الجمعة.وقال العمر في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “خلية الأزمة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في ذي قار قررت اليوم، غلق جميع العيادات الخاصة للأطباء اعتبارا من […]

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