وفاة برلماني جزائري بفيروس كورونا

2020/04/01 | 17:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة توفي، اليوم الأربعاء، البرلماني الجزائري الطيب عبد القادر زغيمي، إثر إصابته بفيروس كورونا.وتقدم رئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بتعازيه إلى عائلة زغيمي وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “في مرحلة صعبة تجتازها بلادنا نفقد اليوم النائب الطيب زغيمي عبد القادر الذي كان أحد رجالات ولاية البليدة وأعيانها ومحسنيها وأحد […]

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