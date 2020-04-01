شركات استيراد تطالب حكومة كوردستان بالايقاف الفوري لزيادة الرسوم الجمركية

2020/04/01 | 17:47 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت ست شركات مستوردة للالبان في اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان حكومة الاقليم تقوم سنويا اعتبارا من الاول من نيسان بزيادات غير متوقعة في الرسوم الجمركية، مطالبة بايقاف زيادة تلك الرسوم.

وقال ممثل تلك الشركات سلام كريم في مؤتمر صحفي، انهم كشركات مستوردة لمنتوجات الالبان من ايران تقع عليهم مسؤولية كبيرة في توفير احتياجات المواطنين الغذائية.

واشار كريم الى ان الشركات تثمن اجراء حكومة الاقليم بالسماح باستمرار الحركة التجارية، مستدركا ان من المقلق ان تقوم الحكومة في مطلع شهر نيسان من كل عام بزيادة الرسوم الجمركية بشكل غير متوقع على حمولات منتوجات الالبان فضلا عن زيادة الرسوم الجمركية بشكل مستمر سنويا.

وطالب سلام كريم الجهات المعنية في حكومة الاقليم ايقاف زيادة الجمرك فورا وخصوصا في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها اقليم كوردستان، حسب قوله.

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