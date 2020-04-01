بالفيديو..اندونيسيا ترفض ايقاف الصلوات في مساجدها وتبتكر أجهزة تعقيم من كورونا

2020/04/01 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: تُصر السلطات الاندونيسية على عدم ايقاف التجمعات الدينية على اراضيها بسبب مخاوف من انتشار وباء كورونا بعد تسجيل اول حالتين بالاصابة، ووضعت الدولة الاسيوية المعروفة بغالبيتها الساحقة من المسلمين اجهزة تعقيم على امام المساجد لغرض تعقيم المصلين.

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