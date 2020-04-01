خلية الازمة النيابية: الاتفاق على إطلاق منح مالية لـ 67 الف عائلة متضررة من حظر كورونا

2020/04/01 | 17:52 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: اعلنت خلية الازمة النيابية، اليوم الاربعاء، الاتفاق مع وزارة العمل على اطلاق منح ورواتب 67 الف عائلة متعففة، مشيرة الى انها ستستضيف وزيري التخطيط والزراعة لمواجهة التحدي المالي المرتبط بمعالجة الازمة الحالية.وقال بيان عن اجتماع للخلية النيابية أطلعت عليه “يس عراق”، انه “تم استضافة وزير العمل باسم عبد الزمان لبحث الاجراءات […]

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