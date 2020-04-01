2020/04/01 | 18:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيطرة في البصرة: لا نسمح بمرور فريق المربد ولا يوجد تبليغ باستثناء الإعلاميين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 18:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (سيطرة في البصرة: لا نسمح بمرور فريق المربد ولا يوجد تبليغ باستثناء الإعلاميين) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (سيطرة في البصرة: لا نسمح بمرور فريق المربد ولا يوجد تبليغ باستثناء الإعلاميين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).