بالتفاصيل.. الإفراج عن مئات المعتقلين في العراق ضمن إجراءات مواجهة “كورونا”

2020/04/01 | 18:05 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



اعلن مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 600 متهم ومحكوم من سجون العاصمة بغداد، ضمن إجرا...

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