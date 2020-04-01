2020/04/01 | 18:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة قال رئيس كتلة الفتح النيابية محمد الغبان ، اليوم الاربعاء، ان برهم صالح سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف.واكد الغبان في تغريدة له بمنصة تويتر ، تابعتها “العهد نيوز” ، ان ” السيد رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كتلة الفتح النيابية: رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والزرفي لن يرى كرسي الرئاسة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كتلة الفتح النيابية: رئيس الجمهورية سيكون تحت طائلة المسائلة القانونية والزرفي لن يرى كرسي الرئاسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).