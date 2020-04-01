وزارة الخارجية تعلن تسيير رحلة لجلب 186 عراقياً من تركيا

2020/04/01 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تسيير الرحلة الاستثنائية الأولى لجلب 186 عراقياً عالقين في تركيا.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية، أحمد الصحاف، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن “وزارة الخارجية وبالتنسيق مع خلية الأزمة ووزارة النقل وبمتابعة وزير الخارجية وسفارة جمهورية العراق في انقرة والقنصلية العامة في اسطنبول وبحضور الكادر […]

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