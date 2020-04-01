قرارات مصيرية بخصوص دوري الأبطال والمسابقات المحلية في اجتماع

2020/04/01 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم -متابعة

عقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الاربعاء، اجتماعا إلكترونيا مع اتحاداته الـ55 الاعضاء، للاستقرار على توجهات المرحلة المقبلة، بعد فترة التوقف بسبب فيروس كورونا.

وأعطى "يويفا" الأولوية لإنهاء الدوريات الخمسة الكبرى (إنجلترا، إيطاليا، إسبانيا، ألمانيا وفرنسا) بالإضافة لدوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وتم الاستقرار على إلغاء التوقف الدولي لشهر حزيران المقبل، كما برز في الاجتماع إمكاينة استئناف دوري الأبطال دون حضور الجماهير.

وسيعتمد قرار عودة كرة القدم الأوروبية على تحسن وضع فيروس كورونا، وقبول الحكومات المحلية لفكرة عودة النشاط، ولن يحدث ذلك قبل انتهاء شهر مايس على الأقل.

ويقبل "يويفا" فكرة امتداد الموسم الحالي حتى شهر آب أو حتى ايلول، لكنه سينتظر قرار من الاتحاد الدولي "فيفا" حول اللاعبين المنتهية عقودهم يوم 30 حزيران المقبل.

بغداد اليوم _ متابعة

حرص منظمو أولمبياد "طوكيو 2020" على استكمال رحلة الشعلة الأولمبية، لتصل إلى محطة بلدية فوكوشيما، اليوم الأربعاء، حيث سيتم عرضها حتى نهاية الشهر المقبل، على الرغم من تأجيل الألعاب الأولمبية للعام القادم، بس

بغداد اليوم- متابعة

بات سيرجيو راموس، مدافع وقائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، قريبًا من الانتقال إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، حال رفضت إدارة الملكي تنفيذ شرطه لتجديد تعاقده.

ويرتبط المدافع الدولي صاحب الـ34 عامًا مع ريال مد

بغداد اليوم/ متابعة

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو عن صفوف ناديه الحالي يوفنتوس الإيطالي خلال سوق الانتقالات الصيفية، وسط اهتمام أكثر من فريق بضمه.

وانتقل كريستيانو رونالدو صاحب 35 عاماً إلى صفوف يوفنتوس

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