بريطانيا تسجل حصيلة وفيات قياسية في يوم واحد بسبب كورونا

2020/04/01 | 18:15 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

سجلت بريطانيا، الأربعاء (01نيسان 2020)، للمرة الأولى أكثر من 500 وفاة في يوم واحد بفيروس كورونا ا...





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