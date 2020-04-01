هواوي تطلق هاتفا مميزا بسعر 125 $!

2020/04/01 | 18:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: في خطوة جديدة لاكتساب أكبر عدد من الزبائن أعلنت Honor التابعة لهواوي عن نيتها إطلاق هاتف بكاميرات جيدة ومواصفات ممتازة بسعر 125 دولارا فقط.وسيزود هاتف Play 9A الجديد بكاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (13+2) ميغابيكسل، فيها حساس خاص لقياس عمق الصورة، وميزة التثبيت والتقريب الأوتوماتيكي للقطة، أما الكاميرا الأمامية فيه فستكون بدقة ...

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