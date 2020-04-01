غرائب وطرائف حول العالم لإقناع الناس بالتزام البيوت

2020/04/01 | 18:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-متابعة: مع انتشار فيروس كورونا الجديد حول العالم، لجأت دول لشتى الطرق لإقناع الناس بالبقاء في المنزل، تراوح بين الطرافة والغرابة والعنف أيضا.في العراق انتشرت عدة فيديوهات عن رجال يقومون بأعمال البيت بطريقة مضحكة، وقام احدهم بأداء اغنية اي دمعة حزن لا مع تغيير كلماتها الى نصائح للوقاية من الفيروس.ففي مصر حيث ...

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