مايلي سايرس تعثر على الجانب الإيجابي لفيروس كورونا

2020/04/01 | 18:16 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد-وكالات: تجد مايلي سايرس أن وباء فيروس كورونا المتفشي، له تأثير إيجابي على البيئة، بعدما عزل الناس أنفسهم في المنازل ما أدى الى انعدام وجود السيارات على الطرق، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الإلكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن مايلي تعتقد أن كوكب الأرض الآن يحصل على “بعض الراحة” فيما يتعلق بتغير ...

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