عمليات ديالى للحشد الشعبي تعلن نتائج

2020/04/01 | 18:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلن قائد عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، اليوم الأربعاء، عن نتائج عملية "وثبة الأسود" التي انطلقت في المحافظة لملاحقة فلول تنظيم داعش الإرهابي، مبينا أن العملية اسفرت عن تأمين 12 كم والعثور على خمس مضافات للتنظيم الإرهابي.وقال الموسوي في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "عملية (وثبة الأسود) التي اطلقها الحشد الشعبي والقوات الأمنية في محافظة ديالى، صباح اليوم، اسفرت عن العثور على خمس مضافات لتنظيم داعش، 3 منها في سنيسيل وحمرين، و2 في الدواليب".وأضاف أن "العملية نجحت بتأمين 12 كم بالإضافة الى عدد من القرى ابرزها: الطنير والأسود، طريق الهيب، ابو الدهن، قرى الخيلانية، ستروين، دواليب".وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، عملية دهم وتفتيش شمال المقدادية من ثلاث جهات بهدف تطهير المنطقة وإعادة النازحين لها بمشاركة قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة.

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