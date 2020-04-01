2020/04/01 | 18:18 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشفت خلية الازمة النيابية، اليوم الأربعاء، عن استعدادات حكومية لإطلاق رواتب لـ67 الف عائلة تضررت إثر تفشي فيروس كورونا في البلاد.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الخلية، النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "خلية الازمة النيابية عقدت الاجتماع السادس برئاسة الكعبي وكامل اعضاءها، وبحضور وزير العمل والشؤون الاجتماعية باسم عبد الزمان".وبين ان الغرض من استضافة وزير العمل هو "لبحث الاجراءات الطارئة المتخذة من قبل الوزارة لاعانة العوائل المتعففة واصحاب القوت اليومي، والاسراع في صرف رواتب الحماية الاجتماعية لعوائل مستحقة اخرى".واضاف، أن "الكعبي اتفق مع وزير العمل على اطلاق رواتب لـ67 الف عائلة متعففة إضافية والذين تضرروا خلال الظرف الحالي خاصة بعد وجود التخصيصات المالية الكافية اليهم من قبل الوزارة".وطالبت الخلية جميع الوزارات "باستثمار مواردها المتاحة لإغاثة اصحاب القوت اليومي والشرائح المستضعفة الموجودة في شتى انحاء البلاد".من جانبها، استعرضت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي "عدداً من المقترحات لمعالجة الازمة المالية وتوفر السيولة النقدية في البلاد التي تعد من اهم التحديات التي تواجه تحقيق الامن الغذائي للمواطن خلال ازمة كورونا".فيما دعا الكعبي الى "ضرورة تقديم كل انواع الدعم والتآزر والتنسيق مع برامج التكافل الاجتماعي واصحاب التبرعات التي تعمل سويا من اجل تخطي الازمة".وأشاد الكعبي "بمساهمة رابطة المصارف العراقية والجهات المانحة والعراقية المتواجدة في الصين عبر التبرع لشراء الاجهزة والمستلزمات الطبية اللازمة".وقررت الخلية، بحسب البيان "استضافة وزيري التخطيط والزراعة في اجتماع يوم غد الخميس، وطالبت جميع اللجان النيابية لاستكمال مقترحاتهم العاجلة لمواجهة التحدي المالي الذي يرتبط بالكامل في معالجة الازمة الحالية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استعدادات حكومية لإطلاق رواتب لـ67 الف عائلة متضررة من كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استعدادات حكومية لإطلاق رواتب لـ67 الف عائلة متضررة من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).