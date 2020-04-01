إسبانيا.. عدد قياسي للوفيات اليومية بكورونا والإصابات فوق 100 ألف

2020/04/01 | 18:18 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قالت وزارة الصحة الإسبانية إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تجاوز مستوى المئة ألف يوم الأربعاء في حين سجل عدد الوفيات خلال 24 ساعة مستوى قياسيا جديدا.

وقالت الوزارة إن عدد حالات الإصابة بلغ 102136 حالة ارتفاعا من 94417 حالة يوم الثلاثاء.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بسبب المرض إلى 9053 حالة من 8189 حالة يوم الثلاثاء.



وسجل عدد الوفيات اليومي مستوى قياسيا عند 864 رغم أن الزيادة كنسبة مئوية جاءت أقل من مستوياتها في الأيام السابقة.

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