إسقاط طائرة إماراتية مسيّرة في ليبيا

2020/04/01 | 18:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، اليوم الأربعاء، إسقاط طائرة إماراتية مسيرة، غرب البلاد.وقال الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، إن الدفاعات الجوية لقوات الحكومة نجحت في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة جنوب العجيلات غربي البلاد.في سياق متصل قال المركز الإعلامي لعملية “بركان الغضب” التابع للقوات الحكومية الليبية، إنه تم […]

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