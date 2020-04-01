إلغاء بطولة ويمبلدون الإنكليزية لكرة المضرب

2020/04/01 | 18:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة التأديبية الدولية التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية، الأربعاء، إيقاف الدراج الايطالي، أندريا إيانوني، لمدة 18 شهرا، بعدما أظهرت نتيجة الفحوصات التي خضع لها، تعاطيه مواد منشطة محظورة.

وتستمر فترة إيقاف دراج أبريليا حتى 16 يونيو 2021، إذ أن فترة الإيقاف تأتي بمفعول رجعي يأخذ في الاعتبار توقيفه الاحتياطي منذ 17 ديسمبر الماضي، مع بدء التحقيقات في هذه القضية.

وذكر قرار المحكمة أن الفحوصات التي خضع لها الدراج الإيطالي أظهرت وجود مادة "بروبيونات الدروستانولون"، وهي من الستيرويد الأندروجيني المنشط المحظور من قبل الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات ("وادا") وقوانين المنشطات للاتحاد الدولي للدرجات النارية.

وأجريت الفحوص للدراج الإيطالي (30 عاما) على هامش سباق الفئة الأولى "موتو.جي.بي" في جائزة ماليزيا الكبرى في سيبانغ في الثالث من نوفمبر 2019.

وتم إلغاء النتيجة التي حققها إيانوني في السباقين الأخيرين لموسم 2019 في ماليزيا وفالنسيا الإسبانية، من دون أن يؤثر ذلك على مركزه السادس عشر في الترتيب العام النهائي لبطولة 2019.

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