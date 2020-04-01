2020/04/01 | 18:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: أعلن مجلس الوزراء، اليوم الاربعاء، عقد جلسته عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، وبحث جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية .وتضمن بيان صادر عن الاجتماع، تابعته “يس عراق”، عدة قرارات: قرر المجلس اصدار نظام كلية الدفاع الوطني الذي دققه مجلس الدولة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حكومة تصريف الاعمال تجتمع فيديوياً برئاسة وزير النفط..تعرف على قراراتها) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حكومة تصريف الاعمال تجتمع فيديوياً برئاسة وزير النفط..تعرف على قراراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).