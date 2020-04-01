إصابات كبيرة بالكورونا بين صفوف الجيش والشرطة الامريكية

2020/04/01 | 18:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة فيروس كورونا يصيب آلاف الضباط بين صفوف الجيش والشرطة الامريكية حسبما اعلنت وزارة الدفاع والشرطة.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في صفوف العاملين فيها إلى 1405.كما أفادت شرطة مدينة نيويورك ان 1193 من عناصر الشرطة مصابون بفيروس كورونا.وافادت جامعة جون هوبكنز انه تم تسجيل 3368 إصابة جديدة […]

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