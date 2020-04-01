مجلس الوزراء يعقد اجتماعه عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ويقر عدد من القرارات

2020/04/01 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية اليوم الأربعاء، 1 نيسان 2020، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط السيد ثامر الغضبان، وبحث جهود مكافحة وباء كورونا ومجمل الأوضاع الصحية والاقتصادية والخدمية .

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