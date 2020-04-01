2020/04/01 | 18:45 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بعد انتشار عدد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي، لاشخاص متجهين مشياً على الاقدام الى محافظة كربلاء من بعض المحافظات مع قرب حلول ذكرى الزيارة الشعبانية (ولادة الامام المهدي)، اكدت وزارة الداخلية ان قرار منع التجوال يشمل كل الفعاليات والمناسبات الاجتماعية والدينية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد انتشار صور للـ ’’مشاية’’.. الداخلية : لن نسمح بالزيارات وسنعتقل المخالفين ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد انتشار صور للـ ’’مشاية’’.. الداخلية : لن نسمح بالزيارات وسنعتقل المخالفين ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).