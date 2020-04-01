زين كاش تطلق خدمة تعبئة المحفظة الإلكترونية عبر ماستر وفيزا كارد العالميتين

2020/04/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - متابعة

تتميز شركة زين كاش من جديد عبر إطلاقها الخدمة الاولى من نوعها في العراق في مجال التعاملات المالية الالكترونية.



حيث أطلقت خدمة تعبئة محفظتها الالكترونية من خلال أي بطاقة ماستر او فيزا كارد بكل سهولة وسرعة وامان.حيث ستتيح هذه الخدمة لكافة حملة البطاقات واصحاب الحسابات في المصارف امكانية اجراء العديد من الخدمات الرقمية الهامة مثل تحويل الأموال ودفع الفواتير وشحن الرصيد بالإضافة الى اتاحة المجال لهم لشراء العديد من البطاقات الالكترونية العالمية مثل كوكل بلاي وايتيونز وبلاي ستيشن وغيرها الكثير، و سيتمكن مستخدمي زين كاش من تعبئة محافظهم ابتداء من 250 دينار و لحد اقصى 500,000 دينار للحركة الواحدة بعمولة مجانية من خلال التطبيق في أي وقت وأي مكان دون الحاجة لبذل وقت وجهد الذهاب للوكيل لإيداع الأموال باستخدام أي من البطاقات المذكورة .ويتزامن إطلاق هذه الخدمة مع استمرار انتشار فيروس كورونا على الصعيدين العالمي والمحلي حيث تسعى زين كاش جاهدة لتسهيل التعاملات المالية للمواطنين و الالتزام ببقائهم في منازلهم حفاظا على صحتهم، حيث توفر هذه الخدمة تعبئة المحفظة دون الحاجة الى الخروج من المنزل او بذل اي جهد في التنقل و تشجيع على استخدام المحفظة الالكترونية بدل النقد للوقاية من العدوى.

وقد عبر الرئيس التنفيذي لزين كاش العراق يزن التميمي عن سعادته الغامرة باطلاق هذه الخدمة التي ترسم بداية مرحلة جديدة في الربط المالي بين المصارف والمحافظ المالية الرقمية ومواكبة التطور في عالم التعاملات الرقمية و توفير جميع الخدمات المالية الالكترونية المتطورة لكي يحظى زبائننا الكرام في جميع محافظات العراق بأحسن تجربة واضاف التميمي انه من المتوقع أن تجتذب هذه الخدمة العديد من الأفراد والشركات الذين ينتظرون هذه الخدمة بكل شوق ولهفة لما ستوفره عليهم من وقت وجهد وخصوصا في الفترة الراهنة.

**زين كاش من زين، هي المحفظة الإلكترونية التي توفّر للعملاء فرصة تحويل الأموال النقدية إلى أموال إلكترونية، ما يتيح المجال أمامهم ويسهل إمكانية الدفع إلكترونياً، عند تحويل الأموال أو تسديد الفواتير والمعاملات النقدية والمشتريات الرقمية والعديد من المزايا والخدمات الأخرى، وكل ذلك من خلال جهاز الهاتف المحمول.

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