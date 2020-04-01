مدير صحة الكرخ يرصد 6 مخالفات صادمة لحظر التجوال ببغداد ويعتب ضمنياً على الأجهزة الأمنية

2020/04/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي ، الاربعاء (01 نيسان 2020)، رصده لـ 6 مخالفات صادمة لحظر التجوال اليوم في بغداد، فيما وجهة رسالة عتب ضمنية للأجهزة الأمنية لتغاضيها عن هذه المخالفات.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته في "فيسبوك"، إنه "هذا ما شاهدته اليوم خلال جولة لي في بغداد، وهو ممنوع مرور السيارة و يسمح للتك تك بالمرور، كما انه بإمكانك استعمال التك تك للتنقل أينما يحلو لك".

واضاف ان "الأسواق مفتوحة وتغص بالمتبضعين خصوصاً من النساء لأمور غير ضرورية حاليا مثل الاقمشة والأحذية"، لافتا إلى أن "النساء يصطحبن الأطفال معهن للتسوق وشاهدت ام تحمل طفل عمره اشهر في السوق".

واشار إلى أن "الاطفال يلعبون في كل مكان حتى قرب البيوت التي ظهرت فيها حالات مرضية"، مبينا أن "الرجال غير مشمولين بالحظر".

واختتم الحجامي قائلا :"بما ان دعواتنا لم ولن تنفع فسوف اعلق النشر في صفحتي مؤقتاً لعدم وجود جدوى من ذلك وسيكون هذا اخر منشور في هذه الأوقات".

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