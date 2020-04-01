قرار رسمي باغلاق قضاء كامل جنوب العراق لمنع تفشي فيروس كورونا

2020/04/01 | 18:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - الديوانية

قرر محافظ الديوانية زهير الشعلان، الاربعاء 1 نيسان 2020، اغلاق قضاء في المحافظة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر المكتب الاعلامي لمحافظ الديوانية، في بيان مقتضب، أن الاخير "وجه بغلق قضاء عفك بالكامل ومنع الدخول والخروج منه واليه لمدة 14 يوم"، لافتا الى أن ذلك ياتي "كإجراء احترازي وقائي لمكافحة خطر عدوى الفايروس المستجد".

وكان مصدر طبي في محافظة الديوانية افاد، صباح اليوم، بأن الرجل الذي اعلن عن وفاته اليوم بفيروس كورونا في الديوانية، تسبب بدخول 27 من الكوادر الطبية والمخالطين في المحافظة، في الحجر الصحي.

الى ذلك، وجه محافظ الديوانية زهير الشعلان، بفتح تحقيق عاجل في حادثة وفاة مصاب بفيروس كورونا.

وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان، ان الاخير "وجه بفتح تحقيق عاجل وفوري في حادثة وفاة المصاب بفايروس كورونا من اهالي عفك وعرض النتائج على اللجنة المركزية بعد ان خول رؤساء الوحدات الادارية بادارة خلية الازمات لمناطقهم".ودعا الشعلان الى تشديد الحظر في قضاء عفك وبشكل عاجل وفوري، والبدء بتعفير المنطقة التي ظهرت منها الاصابة، وحجر حي الجوادين والملامسيين للشخص المصاب لمعرفة الفحوصات، والعمل على غلق الطرق الرئيسية والنيسمية لقضاء عفك حتى يتم تعفيرها بالكامل".

وذكرت وزارة الصحة، امس في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، أن "مختبرات الوزارة سجلت 65 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في عموم البلاد".وأضاف البيان، أن الصحة سجلت 3 اصابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وإصابة واحدة في مدينة الطب، فيما سجل جانب الكرخ 8 اصابات، مشيراً إلى أن تسجيل 4 اصابات في محافظة البصرة، وفي النجف 22، فيمل سجلت السليمانية وكربلاء 11 لكل منهما، وسجلت ديالى اصابتين وكركوك وذي قار إصابة واحدة لكل منها.وعن حالات الشفاء من فيروس كورونا، أكد بيان الصحة شفاء "18 حالة، وزعت على مناطق بغداد الرصافة 3 حالات، ومحافظة البصرة 4، والنجف 6، واربيل 5 حالات شفاء من الفيروس".واشار الموقف الوبائي للصحة، إلى أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 694، ومجموع الوفيات 50، وحالات الشفاء 170".

بغداد اليوم- بغداد

أكد مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي ، الاربعاء (01 نيسان 2020)، رصده لـ 6 مخالفات صادمة لحظر التجوال اليوم في بغداد، فيما وجهة رسالة عتب ضمنية للأجهزة الأمنية لتغاضيها عن هذه المخالفات.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته

بغداد اليوم - متابعة

تتميز شركة زين كاش من جديد عبر إطلاقها الخدمة الاولى من نوعها في العراق في مجال التعاملات المالية الالكترونية.



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بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، الربعاء (1 نيسان 2020)، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان، عددا من القرارات.

وقال المجلس في بيان، إنه "بحث خلال الجلسة، جهود مكافحة و

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