لبنان: 12 إصابة جديدة بكورونا وحالتا وفاة

2020/04/01 | 18:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الأربعاء، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتا وفاة، نقلا عن شبكة "24 لايف".

وكشفت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث في لبنان، الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا "كوفيد-19" إلى 463 حالة، مع تسجيل 17 إصابة جديدة، وارتفاع عدد الحالات الحرجة إلى 8، فيما بلغ عدد الوفيات 12، والمتعافين 35.

وأشارت غرفة العمليات اللبنانية، في آخر تقرير أصدرته، إلى أنّ عدد الفحوصات التي أجريت لاكتشاف المصابين بفيروس كورونا حتى الثلاثاء بلغ 6799 فحصاً.

وقالت وزارة الصحة العامة في لبنان، على موقعها الإلكتروني، إن عدد الحالات المثبتة شمل مستشفى رفيق الحريري ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة والمختبرات الخاصة.

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