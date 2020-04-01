2020/04/01 | 18:49 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاربعاء، ان الجانب الاردني اكمل الاجراءات الرسمية بشأن الرحلة الاستثنائية لاجلاء العراقيين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إنه "تم اكمال الاجراءات الرسمية من الجانب الاردني وسيتم تسيير رحلة لنقل العراقيين العالقين غدا الخميس".

وتابعت أن "رحلات يوم غد الخميس تشمل ايضا رحلتين الى تركيا وواحدة الى طهران".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: الاردن اكمل الاجراءات الرسمية وسيتم تسيير رحلة لاجلاء العراقيين غدا) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: الاردن اكمل الاجراءات الرسمية وسيتم تسيير رحلة لاجلاء العراقيين غدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).