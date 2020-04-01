بشير صقر - رحلت صغري عائلة صلاح حسين : وقلّبت شجونا ومواجع شتي

2020/04/01 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #بشير_صقر في العام 1957 كنا نقطن مدينة شبين الكوم في منزل مواجه لمنزل صلاح حسين بشارع المدراس.وكان حمودة شقيقه الأصغر هو من نراه كثيرا من أفراد الأسرة خصوصا قبيل التحاقه بكلية الطيران.في العام التالي – 1958 – تولي محمود فريد علام تدريس مادة الكيمياء لى في الثانوية العامة ، ولأنه كان يسكن في منطقة أخرى من المدينة لم أعرف أنه صهر حمودة ومتزوج من شقيقته نازك.وبعد سنوات ( عام 1963) بلغنا خبر اسشهاد ح......

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