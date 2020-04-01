نائلة الشقراوي - سيميولوجيا اللفظ والإشارة في نص -حتى- للدكتور مصطفى المدايني.

2020/04/01 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نائلة_الشقراوي إن اختزال المواقف ومن بعدها الرؤى صار ضرورة العصر.ذلك أنّ الاسترسال قد لا يحقق دائما كل الأهداف وبالسرعة التي يطمح الكاتب وهو يكتب نصه الى بلوغها.الكاتب الذي يقف في نقطة ما، ثابتا يبحث في ذاته الواعية عمّا يفسر ما به او ما يمتد حوله من معادلات وظواهر تتجدد دائما دون أن تترك فرصة لتمثلها أو إدراكها كاملة.كلّ هذا يفسر الحاجة الى النص القصير، من قبيل الومضة، القصة قصيرة وقصة قصيرة جدا.هذا الذكاء......

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