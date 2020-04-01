مسعد عربيد - تراثنا ... وكيف نقرأه في زمن الهزيمة: مراجعة نقدية (الجزء الرابع)

2020/04/01 | 18:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مسعد_عربيد كيف نقرأ التراث؟وكيف نتعامل معه؟ملاحظات في النهجلا تعنينا، في سياق هذه المقالة، معرفة التراث (أو التاريخ) بالمعنى المطلق للمعرفة، أي المعلومة بحد ذاتها لوقائعه وأحداثه، لأن هذه المعرفة المجردة لا أهمية لها سوى في دائرة الذهن.كما نلحظ، بعد العرض الموجز للمواقف من تراثنا، خللاً في المنهج وغياب الموضوعية والعلمية فيما يتوصل إليه من استنتاجات.فالتراث لا يتشكل في فراغ، بل تتكون عن......

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