بالتفاصيل..الدفاع “تبث البشرى” لمنتسبي القوات الامنية وتحدد موعد نزولهم

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة يس عراق: نفت وزارة الدفاع، اليوم الأربعاء، تمديد قرار منع نزول المنتسبين إلى ثلاثة أشهر، مشيرة الى ان الغاية من المنع الحفاظ على سلامة المنتسبين من الوباء القاتل ومنع انتشارة بينهم.وقال المتحدث باسم الوزارة العميد، يحيى رسول، في بيان اطلعت عليه “يس عراق”، “بتوجيه من رئاسة اركان الجيش، تقرر ان يكون النزول والالتحاق […]

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