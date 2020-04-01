آليات مذلة ومساعدة لـ”كورونا” في منافذ “كي كارد”.. هل ستكون “البنت المدللة” للمصارف الحكومية متهمة بـ”تفشي الفيروس”؟

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لاتكاد الجهات الحكومية او المرتبطة بها، أن تبشر باجراءات متماشية مع قرارات خلية الأزمة فيما يخص تجنب تعريض المواطنين لخطر تفشي فيروس كورونا، حتى تخرقها باجراء عرضي دون تخطيط مسبق، فيما تعلن انها ستعالج المسألة فيما بعد، وحتى اعلان تدارك الموقف تكون المصيبة قد وقعت بالفعل.اعلن مصرف الرافدين منذ يومين، اطلاق […]

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