2020/04/01 | 18:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عراقيون يطلقون حملة تصفيق وطنية لابطال خط الدفاع الاول بمواجهـة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/01 | 18:56.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيون يطلقون حملة تصفيق وطنية لابطال خط الدفاع الاول بمواجهـة كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيون يطلقون حملة تصفيق وطنية لابطال خط الدفاع الاول بمواجهـة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).