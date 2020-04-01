عطوان يجيب: لماذا يتصاعد الاستهداف لسورية والعراق هذه الأيام؟

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تقصف الطائرات الإسرائيلية أهدافا عسكرية في محيط مدينة حمص، وتعزز الولايات المتحدة قواعدها في "عين الأسد" والتاجي والتنف بصواريخ "ش"، ورغم انشغا...

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