استشهاد عنصر أمني وإصابة اخرين بانفجار عبوة ناسفة بجبال مكحول

2020/04/01 | 18:56 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، الاربعاء، اسشتهاد عنصر أمني واصابة 4 اخرين بينهم ضابطان بانفجار عبوة ناسفة في جبال مكحول شمال صلاح الدين....

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